Neuer Service für Amazon-Prime-Kunden: Der E-Commerce-Gigant liefert am selben Tag der Bestellung. Der Effekt für Amazon: Kunden, die so schnell beliefert werden, werden wahrscheinlich mehr bei Amazon bestellen als andere Käufer. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von RBC Capital.48 Prozent der befragten Nutzer des neuen Service gaben an, dass sie über 800 Dollar pro Jahr bei Amazon ausgeben. Bei den anderen Kunden sind dies nur 33 Prozent.

