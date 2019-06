In einer Woche hat der Bitcoin-Kurs weitere 20 Prozent zugelegt auf aktuell 10.740 Dollar. Die Euphorie ist zurück - was auch an den neuen Kurszielen der Bullen abzulesen ist. Krypto-Trader Josh Rager twitterte nun: "In diesem Aufwärtstrend könnte Bitcoin die 60.000 Dollar erreichen." Doch noch gibt es Widerstände im Chart. Die Marke bei 11.700 Dollar sei wichtig - doch sobald diese geknackt sei, stehe einem Höhenflug auf neue Rekordstände nichts im Wege.

