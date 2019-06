Die Öl- und Heizölpreise sind vergleichsweise ruhig mit geringen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Brent Rohöl kostet gut 65 Dollar je Barrel. Heizöl wird durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen teurer erwartet als am Freitag. Zur Situation am Persischen Golf gab es über das Wochenende keine neuen Erkenntnisse. Die Nachrichtenlage ist äußerst dünn. Dies heißt nicht, dass die Kriegsgefahr damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...