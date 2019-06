Nachdem die Drillisch Aktie am 13.06. mit einer Kurlücke nach oben in den Handel gestartet war, begann bis zum 18.06. ein Abverkauf. Damit erreichte das Papier neue Jahrestiefs. Zwar erholte sich die Aktie bis heute, aber der Abwärtstrend ist weiter intakt. Deshalb besteht die Gefahr, dass es jetzt wieder abwärts geht. Das Bild würde erst aufhellen, wenn der fallende Trend bei etwa 28 Euro überwunden wird. Dann können sich weitere Käufe bis an das Hoch von 31 und 34 Euro anschließen. ...

