Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die CR Capital Real Estate AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) auch durch den planmäßigen Abschluss des ersten Bauabschnitts eines Projekts in Leipzig den Umsatz und das EBIT stark gesteigert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten sei der Gesamtumsatz im Jahr 2018 auf 26,31 Mio. Euro (GJ 2017: 10,41 Mio. Euro) und der Veräußerungserlös auf 25,53 Mio. Euro (GJ 2017: 10,22 Mio. Euro) gestiegen. Parallel zum Leipziger Projekt habe die Gesellschaft laut GBC auch ein medizinisches Versorgungszentrum veräußert. Das EBIT sei ebenfalls deutlich auf 11,56 Mio. Euro (GJ 2017: 3,99 Mio. Euro) geklettert. Gemäß Angaben der Analysten plane CR im Rahmen des Projektentwicklungsgeschäfts mittelfristig die Errichtung von jährlich etwa 30.000 qm. Für ihre Umsatz- und Ergebnisprognose habe das Analystenteam die bereits bestehenden Projekte in Berlin sowie den zweiten Bauabschnitt in Leipzig herangezogen.

Um die mittelfristige Planung zu erreichen, müsse die Gesellschaft dabei kontinuierlich neue Projekte erwerben, so GBC. Alleine im Rahmen der planmäßigen Fertigstellung der Berliner Projekte sowie eines Teils des zweiten Bauabschnitts in Leipzig solle das Unternehmen aber in der Lage sein, den Umsatz 2019 deutlich auf 45,14 Mio. Euro anzuheben. Durch Skaleneffekte unterstelle GBC eine im Konkurrenzvergleich hohe Rohertragsmarge von rund 30 Prozent. Die EBIT-Marge solle demnach bis 2021 auf etwa 28 Prozent ansteigen. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 48,30 Euro (zuvor: 35,40 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

