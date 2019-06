Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 14,50 auf 14,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Unter den Schweizer Banken bevorzuge sie die Aktien von Julius Bär, gefolgt von den Papieren der Credit Suisse und der UBS, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Stabilität sei ein Vorteil der UBS, allerdings agierten die Wettbewerber derzeit in vielerlei Hinsicht proaktiver. Die Expertin reduzierte ihre Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2020./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-06-24/12:01

ISIN: CH0244767585