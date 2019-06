Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Mai sind in den USA nach vorläufigen Angaben lediglich 75.000 neue Jobs entstanden, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Zudem sei es noch zu einer Abwärtsrevision der Zahl für den April gekommen. Mit immerhin noch 224.000 weiteren Beschäftigten bleibe der Zuwachs zum Start des 2. Quartals aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Zudem habe die Arbeitslosenquote im Mai bei 3,6% verharren können. Damit bleibe die Beschäftigungssituation freundlich. Dieses Umfeld trage auch weiterhin zu zusätzlichen finanziellen Spielräumen bei den Verbrauchern bei, was helfe, die Entwicklungen bei den Einzelhandelsumsätzen in den Berichtsmonaten April und Mai zu erklären. Die vorläufigen Angaben für Mai würden einen Anstieg um 0,5% M/M offenbaren. Geholfen hätten zum Beispiel starke Zuwächse in den Segmenten Elektroartikel und Sportgüter. Zudem seien die bisher eher unerfreulichen Zahlen für den April deutlich nach oben revidiert worden. Der Konsument bleibe damit eine verlässliche Stütze der US-Wirtschaft. ...

