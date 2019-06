Der größte Geflügelproduzent des Mittleren Ostens feiert den IPO an der Börse Teheran. Dass das möglich ist, liegt an einem unerwartetem Trend.

Während US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Iran massiv erhöht, spielen Anleger an der Teheraner Börse weiterhin Normalität: Für diesen Montag hat Trump neue Sanktionen angekündigt. Dessen ungeachtet, ist am Sonntag der iranische Geflügel- und Eierproduzent Seamorgh Company an die Börse gegangen.

130 Millionen Aktien - zehn Prozent des Kapitals der Firma - gingen in einem IPO erstmals an die Teheran Stock Exchange, Irans Börse. Anleger zahlten pro Aktie 5.100 Rial, nach offiziellem Umtauschkurs zwölf US-Cent.

Die 1974 gegründete Seamorgh Company ist nach eigenen Angaben der größte Geflügel- und Eierproduzent des Mittleren Ostens. Es betreibt nach eigenen Angaben neun große Geflügelfarmen, produziert 45.000 Tonnen Eier sowie 30 Millionen Küken im Jahr und verfügt über eigene Futter- und Düngemittelhersteller.

Begünstigt wurde der Seamorgh-Börsengang von einer kuriosen Entwicklung: Obwohl US-Präsident Donald Trump am Wochenende weitere und noch härtere Sanktionen gegen den Iran ankündigte, stieg der Leitindex der Teheraner Börse, der Tedpix, um 1,5 Prozent auf 237.460 Zähler. Am 8. Mai 2018, als Trump den einseitigen US-Ausstieg aus dem fast 15 Jahre ausgehandelten Atomabkommens mit dem ...

