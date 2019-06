Zuletzt beherrschte der Bitcoin wieder mit positiven Meldungen die Schlagzeilen, Gewinne von mehr als 30 Prozent im Monatsvergleich locken neue Anleger an. Gerade die vergangenen Tage erinnern stark an die Rally im Jahr 2017, als der Kurs in weniger als drei Wochen von 10.000 auf 20.000 Dollar stieg. Ein weiterer, bisher sehr zuverlässiger Signalgeber mahnt nun aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...