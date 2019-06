Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Bei einer Anlage in die Papiere des Nahrungsmittelriesen gehe es weniger um gerade anstehende Umsatzzahlen, sondern mehr um langfristige Perspektiven, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig falle auf, dass die Nestle-Aktien in den vergangenen zehn Jahren überdurchschnittlich gut gelaufen seien./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 05:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-06-24/12:48

ISIN: CH0038863350