Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Airline habe ihren Kapitalmarkttag mit einer positiven Aussage zur Dividendenpolitik begonnen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ankündigung weise auf eine höhere Ausschüttungsquote sowie eine mögliche Änderung bei der Handhabung der Barmittel und der Kapitalzuteilung hin./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 07:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-06-24/12:58

ISIN: DE0008232125