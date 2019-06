Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler nach einer Gewinnwarnung von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Erneut hätten Rückstellungen für die Bewältigung der Diesel-Affäre belastet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er fürchtet, dass die Gewinnwarnung des Autokonzerns nicht die letzte in diesem Jahr war./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-06-24/13:03

ISIN: DE0007100000