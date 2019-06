Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zeigten am Freitag angesichts in der Summe besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten eine Gegenbewegung auf ihre deutlichen Rückgänge aus den Tagen zuvor, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Papiere hätten am Abend mit -0,28% um 4 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. Bei kürzeren Laufzeiten seien die Renditeaufschläge nur unwesentlich moderater ausgefallen. Am US-Rentenmarkt sei die 10-jährige Treasury-Rendite sogar um 6 Basispunkte auf 2,07% nach oben geklettert, womit der durch die dovishen Äußerungen von FED-Präsident Jerome Powell am Mittwochabend ausgelöste Abwärtsschub aber nur teilweise kompensiert worden sei. (24.06.2019/alc/a/a) ...

