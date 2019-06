Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Ergebnis der Europawahl Ende Mai hat an den Finanzmärkten keine merklichen Ausschläge verursacht, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Der lange Zeit befürchtete Rechtsruck bzw. starke Zulauf zu populistischen und EU-kritischen Parteien habe sich zumindest nicht in allen Ländern so eingestellt. Gleichwohl werde die Mehrheitsfindung auf europäischer Ebene zukünftig noch ein Stück komplizierter als bisher, obwohl die beiden großen Fraktionen - die Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten (S&D) - ihren Rang jeweils zwar hätten verteidigen können. Allerdings seien sie zur Bildung einer Mehrheit im Parlament wie erwartet künftig auf die Unterstützung der Liberalen (ALDE) angewiesen. Hierdurch gestalte sich der Prozess zur Besetzung der europäischen Spitzenjobs noch einmal komplizierter. ...

