Frankfurt (www.fondscheck.de) - 2019 ist für den ACATIS Gané Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) ein ereignisreiches Jahr, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Erst hätten die Fondsberater Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle, GANÉ, den Goldenen Bullen (Fondsmanager des Jahres 2019) erstmals als Team erhalten. Zudem habe das Fondsmanagement-Team ACATIS und GANÉ das Jubiläumsjahr des ACATIS Gané Value Event Fonds mit seinem zehnjährigen Bestehen gefeiert und im April 2019 habe der besondere Publikumsfonds die Marke von 3 Milliarden beim Fondsvermögen überschritten. Gratulation! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...