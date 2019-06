Philip Morris International ist der Schwester Konzern von Altria und besitzt die Rechte an Marlboro außerhalb den USA. Dadurch ist der Konzern unabhängig von Risiken durch den US Regulator, was auch die Idee hinter der Aufspaltung war. Neben Marlboro liegen die Hoffnungen des Konzerns vor allem auf Iqos ein neues E-Zigaretten Produkt, das besonders in Japan bereits sehr erfolgreich ist und auch starkes Wachstum hat. Dies geht allerdings auch zulasten der Raucher, was ein immer weiter zurückgehender Markt ist, der durch Preiserhöhungen aber immer noch sehr profitabel ist. Auch kann man mit den neuen weniger gesundheitsschädlichen Produkten auch neue junge Dieser Artikel Philip Morris International Aktie: Marlboro und Iqos kaufen? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

