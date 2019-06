Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 223 Euro belassen. Dass sich Europas größter Versicherer von seinem Anteil am spanischen Gemeinschaftsunternehmen Allianz Popular SL trennt, sei aus mehreren Gründen leicht positiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. So könne die Allianz ihren 60-Prozent-Anteil an den Joint-Venture-Partner Banco Santander mit Gewinn verkaufen und so die Solvabilität etwas steigern./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 09:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 09:46 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-06-24/13:25

ISIN: DE0008404005