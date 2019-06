München / Singapur (ots) - 17 Millionen USD hat das Software-Unternehmen commercetools im Herbst letzten Jahres als Expansionssumme für internationales Wachstum aufgerufen, um damit unter anderem im Asien-Pazifik-Raum, in Großbritannien und Benelux zu expandieren. Jetzt ist das Büro in Singapur mit Software-Entwicklung und -Betrieb (DevOps), technischem Support und Training sowie Vertrieb und Marketing bereit, den Expansionsmarkt Asien zu erobern. Die langfristige Strategie ist auf drei Hauptziele ausgelegt: die Erweiterung des globalen Geschäfts, den Ausbau der internationalen Beratungs- und Supportleistungen sowie den aktive Vertrieb an Neukunden im Asien-Pazifik-Raum. Mit der neuen Präsenz verstärkt commercetools zudem den 24x7 Support.



"Wir wissen, dass wir uns im Markt hier zunächst beweisen müssen", erklärt Dirk Hoerig, CEO bei commercetools. "In den letzten Jahren sind wir kontinuierlich auf einem außergewöhnlich hohem Niveau gewachsen. Wir haben nicht nur Büros in den USA, Großbritannien und den Niederlanden eröffnet, sondern zählen dort auch einige der bedeutendsten Marken, Hersteller und Händler zu unseren Kunden. Nach dem erfolgreichen Ausbau unseres Geschäfts auf dem US-Markt sind wir jetzt technisch und organisatorisch bestens aufgestellt für unsere Niederlassung in Singapur. Langfristig erwarten wir eine mindestens so positive Entwicklung wie in den bestehenden Regionen, denn der asiatisch-pazifische Markt ist für unseren Produktansatz hervorragend geeignet."



Mit Clara Lim konnte commercetools eine lokale Spitzenführungskraft als Managing Director Singapur gewinnen, die die Markt- und Technologielandschaft ausgezeichnet kennt. "Insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum wird Online-Shopping und damit die Nutzung elektronischer Geldbörsen (E-Wallets) immer mehr zum Standard", erläutert sie die Herausforderungen des Marktes. "Für uns bedeutet das in den nächsten drei bis fünf Jahren ein starkes E-Commerce-Wachstum. Durch seine agile Headless-Architektur bietet commercetools einen sehr guten ROI im Vergleich zu herkömmlichen On-Premise-Modellen. Zudem vertrauen wir auf ein etabliertes Partnernetzwerk und Portfolio renommierter Kunden in Europa und den USA. Ich bin überzeugt, dass unsere Lösung auch im asiatisch-pazifischen Raum den gleichen Erfolg erzielen wird."



Kreatives Handelslösungen live erleben



Für einen ersten Aufschlag ist commercetools gemeinsam mit dem Technologie-Partner Valtech auf der seamless Asia in Singapur vertreten. Sie gilt als der größte Branchentreff zum Thema E-Commerce im Asien-Pazifik-Raum: 6.000 Teilnehmer, 150 Aussteller und 350 internationale Top-Speaker kommen vom 25. bis 27. Juni 2019 zu den wichtigsten Themen rund um den digitaler Handel hier zusammen. Neben der Ausstellung finden an zwei Tagen zehn Konferenzen statt, die den Austausch über Neuigkeiten der Branche anregen.



Auch commercetools wird gemeinsam mit Partner Valtech spannende Anwendungsszenarien präsentieren, die zeigen, dass die agile Plattform Möglichkeiten für jede Form von E-Commerce eröffnet - ganz gleich, ob Kunden eine IoT-Lösung oder einfach ein Touchpoint im Web-Store vorschwebt. Eine VR-Produktpräsentation ermöglicht Messebesuchern mithilfe einer Produktvisualisierung die Neugestaltung ihres Heims als virtuelles Erlebnis. Wer ausprobieren möchte, wie das neue Sofa im Eigenheim wirkt oder welcher Tisch gut vor das Wohnzimmerfenster passt, kann das live und in Farbe auf der Messe ausprobieren - selbstverständlich ohne ein einziges Möbelstück zu verschieben.



Besucher finden Valtech und commercetools am Stand Q05. Das gesamte Programm der Seamless Asia 2019 gibt es hier: https://www.terrapinn.com/exhibition/seamless/index.stm



Über commercetools



Die commercetools GmbH ist ein internationales Software-Unternehmen, das mit seiner cloudbasierten, headless E-Commerce-Plattform inspirierende Einkaufserlebnisse über alle Kanäle ermöglicht: von mobilen Apps über Sprachassistenten, Chatbots, AR/VR- und IoT-Anwendungen bis zu Car Commerce. Internationale Marken wie Bang & Olufsen, Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprint und Tradeprint), Express und Wizards of the Coast (Hasbro) setzen beim digitalen Handel auf die cloudbasierte commercetools-Plattform. commercetools wurde 2006 gegründet und gehört seit 2014 zur REWE Digital GmbH. An den Standorten München, Berlin, Jena, Amsterdam (Niederlande), London (UK), Durham (North Carolina/USA) und Singapur sind insgesamt über 180 Mitarbeiter beschäftigt.



OTS: commercetools newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117637 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117637.rss2



Pressekontakt: Stephanie Wittmann Corporate Communications commercetools GmbH E. stephanie.wittmann@commercetools.de M. +49 (0)173 615 56 01