Der angeschlagene Möbelhändler Steinhoff strebt eine weitere Verlängerung zur Restrukturierung von Schulden in Höhe von fast zwölf Milliarden Dollar an, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und den Wert einiger Vermögenswerte zu steigern. Die Steinhoff-Aktie fällt am Montag unter die Marke von acht Cents.

