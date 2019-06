Die TUI-Aktie ist am Freitag kräftig unter Druck geraten. Und auch heute geht es mit dem Kurs bergab. Der Grund für die Nervosität ist eine Veränderung in der Gesellschafterstruktur des Konzerns. So wurde in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben, dass die Beteiligung von Alexej Mordashov auf 0 Prozent gesunken ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...