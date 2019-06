Deutsche Bundesanleihen sind am Montag im Kurs gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag gegen Mittag 0,24 Prozent höher als am Freitag bei 172,50 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug leicht auf minus 0,31 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Unterstützung erhielten als sicher empfundene Anlagen wie Anleihen durch die durchwachsene Börsenstimmung. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes wirtschaftliches Stimmungsbarometer, trübte sich im Juni zum dritten Mal in Folge ein. Mit 97,4 Punkten liegt es so tief wie seit Ende 2014 nicht mehr. Als Gründe gelten die schwächere Weltwirtschaft und zahlreichen politische Risiken wie die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten.

Ansonsten fielen die Marktimpulse gering aus. Weitere entscheidende Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf nicht an. In den USA werden lediglich zwei regionale Stimmungsindikatoren veröffentlicht, die die Märkte normalerweise nicht bewegen./bgf/jsl/mis

ISIN DE0009652644

AXC0147 2019-06-24/13:43