Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach einer Gewinnwarnung von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Autobauer. Das einzig Positive an der Gewinnwarnung sei, dass diese nicht auf die aktuelle Geschäftsentwicklung zurückgehe, sondern auf Rückstellungen für behördliche Verfahren im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen basiere./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 09:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 10:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-06-24/13:42

ISIN: DE0007100000