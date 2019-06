Bonn (ots) - Beim WelcomeCamp am 29. Juni 2019 geht es unter anderem um den 70. Geburtstag des Grundgesetzes in diesem Jahr und eine Vision für das Zusammenleben in einer weltoffenen und multikulturellen Gesellschaft.



Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung im Barcamp-Format, bei dem Geflüchtete, Helfer, Medienprofis sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik auf einer Veranstaltung zusammenkommen. Das WelcomeCamp hat sich bezogen auf die Themen Willkommenskultur und Integration als wichtige Plattform etabliert und findet nun bereits zum vierten Mal statt.



"Die Willkommenskultur mag vielleicht nicht mehr auf den Titelseiten der Zeitungen stehen, sie ist aber weiterhin vorhanden: Bundesweit engagieren sich Deutsche in tollen Projekten und Initiativen. Sie alle eint, dass sie eher die Chancen als die Risiken sehen und dass sie einen aktiven Part für die Integration übernehmen möchten. Daher ist uns das WelcomeCamp in einer inzwischen langjährigen Partnerschaft inhaltlich und als Plattform für einen Dialog sehr wichtig", konstatiert Peter Ruhenstroth-Bauer, der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.



Das diesjährige Motto "In guter Gesellschaft!" umschreibt Bastian Koch, einer der Initiatoren der Veranstaltung, wie folgt: "Das Recht auf Asyl, die Freiheit der Presse, des Glaubens und der freien Entfaltung, die Gleichberechtigung sowie nicht zuletzt die unantastbare Würde eines jeden Menschen sind wichtige Grundpfeiler unserer Demokratie, die mehr denn je verteidigt werden müssen."



Über 15 Organisationen und Freiwillige Unterstützer Förderer und ermöglichen das Barcamp in diesem Jahr. Darunter ist auch die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR). Veranstaltet wird das Camp von Gesicht Zeigen! e.V. im Rahmen des Projektes Media Residents und gefördert vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV).



WelcomeCamp 2019: 29. Juni, 9:00 bis 17:00 Uhr Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin Informationen zur Veranstaltung unter: www.refugeeswelcome.berlin



Presseakkreditierung bei: Bastian Koch koch@gesichtzeigen.de Tel. 0176 72 227 091



OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63012 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63012.rss2



Pressekontakt: Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47, tuente@uno-fluechtlingshilfe.de