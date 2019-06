Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Börse aufgrund neuer Partnerschaften von 122 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Vertrag mit Microsoft ermögliche dem Börsenbetreiber einen wichtigen Schritt in Richtung Cloud-Nutzung, schrieb Analyst Pierre Drach in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 09:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 11:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005810055