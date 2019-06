Maor GP, ein in Luxemburg ansässiges, speziell auf israelische Technologie ausgerichtetes Parallelfondsunternehmen, meldet den endgültigen Abschluss seines ersten Fonds, Maor 1, mit einer Summe knapp unter dem Ziel von 100 Millionen USD.

Maor 1 ist der erste in Luxemburg angesiedelte, israelische Technologiefonds, der europäischen Investoren und insbesondere europäischen Family Offices den Zugang zum technologischen Wirtschaftssystem und zu entsprechenden Geschäftschancen in Israel erschließen soll.

Rothschild Co ist einer der Hauptinvestoren in den Fonds, der sich vornehmlich aus europäischen Family Offices zusammensetzt.

Der hebräische Begriff "Maor" lässt sich frei als "Entdecker" übersetzen.

Maor widmet sich dem Ziel, das führende technologische Ökosystem in Israel zu entdecken und darin zu investieren. Gleichzeitig möchte das Unternehmen die Lücke zwischen Europa und Israel schließen.

Mit einem sehr starken Team vor Ort in Israel und einem ebenso starken Unternehmensnetzwerk in Europa hat Maor direkten Zugang zu den besten israelischen Startups und kann ihr Wachstum in Europa fördern, Partner, Kunden oder Akquisitionsziele finden und letztendlich Mehrwert für unsere Investoren schaffen.

Maor möchte seinen Kommanditaktionären für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bei dieser spannenden Unternehmung danken.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.maorinvestments.com oder nehmen Sie Kontakt auf unter IR@maorinvestments.com.

MAOR GP

19, Rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

Luxembourg

Ornit Kravitz

E-Mail: IR@maorinvestments.com