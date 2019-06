Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die polnische Wirtschaft ist weiterhin in starker Verfassung, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Die Industrieproduktion sei im Mai um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen, erwartet worden seien lediglich 7,5 Prozent. Die Inflationsrate sei im Mai von 2,3 auf 2,4 Prozent gestiegen und befinde sich damit auf dem höchsten Stand seit Dezember 2017. Die Polnische Zentralbank habe sich bei ihrem letzten Treffen Anfang Juni jedoch nicht sonderlich besorgt über diese Entwicklung gezeigt und beschreibe das derzeitige Inflationsniveau als "moderat". Der Leitzins sei bei 1,5 Prozent belassen worden. ...

