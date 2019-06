Rosenheim (www.fondscheck.de) - Rund 100 Gäste - darunter viele langjährige Aktienbrief-Leser - durfte Thomas Müller am 6. Juni im "Haus der Börse" in Rosenheim begrüßen, so das BCDI-Aktienfonds-Team von boerse.de.Unter dem Motto "Gegessen und getrunken wird immer" sei auf das mit 12,8% Gewinn erfolgreich abgeschlossene zweite Geschäftsjahr des BCDI-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) angestoßen worden. Und nach der Party habe sich ein Reinigungsteam mit dem obligatorischen Putzen auch noch um die dritte Kernkompetenz der Defensiv-Champions des BCDI-Aktienfonds gekümmert. ...

