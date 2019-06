Boschs Elektroroller-Sharing Coup bietet in Berlin, Paris und Madrid jetzt alternativ zum bestehenden Preismodell Minutenpakete ohne Mindestmietdauer an. Nutzer können zwischen drei verschiedenen Paketen mit je 100, 200 oder 500 Minuten wählen. Beim Kauf eines Minutenpakets entfalle die Mindestmietdauer, so Coup. In Berlin liegt diese bei zehn Minuten. Damit sollen kurze Fahrten im Stadtverkehr einfacher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...