Zofingen (ots) - Das Schweizer Bio-Festival "Bio Marché" hat

Zofingen am Wochenende vom 21. bis 23. Juni wiederum in ein

einzigartiges Bio-Paradies verwandelt. Bei idealem Marktwetter

entdeckten gegen 40'000 Besucherinnen und Besucher Bio-Produkte aus

aller Welt - die 20. Austragung darf als grosser Erfolg gewertet

werden.



Die Jubiläumsausgabe erbrachte einmal mehr den Beweis: Der Bio

Marché ist das Schweizer Bio-Schaufenster schlechthin. Gegen 40'000

Interessierte aus dem In- und Ausland strömten bei idealem

Marktwetter ins historische Städtchen Zofingen. Gelegenheit zum

Degustieren und Entdecken gab es mehr als genug - viele Tausend

köstliche Spezialitäten waren zu probieren und Naturkosmetik,

Textilwaren, Pflanzen, Baustoffe und Möbel zu bestaunen. Das

Rahmenprogramm mit Streichelzoo, Biogarten, Gauklern und Musikern

fand viel Anklang, und Hauptsponsor Lidl Schweiz begeisterte mit

seinem Lidl Bio Village von und mit Genussexperte René Schudel. Auf

besonderes Interesse stiess auch die grosse Bauerngasse, die eigens

zum Jubiläum organisiert wurde.



Dorothee Stich, Geschäftsführerin der Bio Marché AG, zieht denn

auch eine positive Bilanz: «Zum 20-Jahr-Jubiläum wurde uns in

vielerlei Hinsicht ein perfektes Wochenende beschert. Von Ausstellern

und Besuchern haben wir unglaublich viele positive Rückmeldungen

erhalten - gemäss ersten Schätzungen dürfte es einer der

erfolgreichsten Bio Marché aller Zeiten gewesen sein. Und nicht

zuletzt hat auch der Wettergott perfekt mitgespielt.» Auch die

unabhängige Kontrollstelle bio.inspecta stellt dem Bio Marché ein

perfektes Zeugnis aus. Sie prüft die Aussteller im Verkaufsmarkt

jeweils vor Ort auf Einhaltung der Zulassungsbedingungen und stellte

allen Ausstellern auch in diesem Jahr ein hervorragendes Zeugnis aus.



Die nächste Gelegenheit, ins Bio-Schlaraffenland einzutauchen,

gibt's vom 19. - 21. Juni 2020.



