Das Analysehaus Independent Research hat nach dem Übernahmeangebot von EP Global das Kursziel für Metro von 14,50 auf den Angebotspreis von 16,00 Euro je Stammaktie angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Halten". Lusebrink rät zur Annahme der Offerte. Sollten sich zu viele Aktionäre in Erwartung eines höheren Angebots zurückhalten, bestehe das Risiko eines Verfehlens der Mindestannahmeschwelle und damit des Scheiterns der Offerte./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 11:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 12:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-06-24/14:18

ISIN: DE000BFB0019