Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach einer Branchenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 112 Franken belassen. Die Versicherer hätten sich zuversichtlich hinsichtlich ihrer Fähigkeit geäußert, die Gewinne zu steigern und die Bilanz gesund zu halten, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Sektor biete ein attraktives Chance/Risiko-Profil. Swiss Re zählt zu Mussadi zu seinen "Top Picks" in der Branche./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 18:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-06-24/14:20

ISIN: CH0126881561