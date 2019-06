Pressemitteilung der Ferratum Qyj:

Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Ferratum" or the "Group") announces that, Ferratum Capital Germany GmbH (a wholly owned subsidiary of the Group) has repaid a EUR 25 million 4.875% bearer bond due June 2019 (ISIN: DE000A2AAR27) with proceeds from the EUR 80 million of senior unsecured ...

Den vollständigen Artikel lesen ...