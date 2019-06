Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo nach einem Treffen mit dem Autozulieferer auf einer Investorenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Seine Zuversicht in die Wachstumschancen des Unternehmens sei weiter bestärkt worden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv sieht er auch Maßnahmen zur Kostenkontrolle und die operative Flexibilität in allen Segmenten und Regionen. Der Konzern werde dank einer niedrigeren Kostenbasis inzwischen weniger stark durch eine maue oder rückläufige Absatzentwicklung getroffen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 17:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0013176526