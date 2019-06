=== *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 104 zuvor: 104 *** 09:15 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Associazione Bancaria Italiana, Rom 09:30 DE/BMW AG, Technologietag mit Vorstellung von neuen Serienmodellen, München 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV, Lübeck *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR 14:45 US/Fed, Eröffnungsrede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim OPEN Finance Forum, New York *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,7% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 131,8 zuvor: 134,1 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -6,9% gg Vm *** 19:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu Economic Outlook and Monetary Policy Review mit anschließender Konversation, New York 19:15 DE/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Veranstaltung der International Swaps and Derivatives Association, Frankfurt 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Global Fashion Group SA, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

