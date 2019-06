Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start an der Wall Street am Montag zeichnen sich wenig veränderte Kurse ab. Die Nachrichtenlage ist eher leicht negativ. Zwar schwelen die Zinssenkungshoffnungen weiter, dem stehen aber die Streitigkeiten der USA im Handel mit China gegenüber und die zunehmenden Spannungen der USA mit dem Iran.

Die Präsidenten der USA und Chinas wollen zwar am Ende der Woche in Japan beim G20-Treffen direkt miteinander reden, ob sie aber Fortschritte erzielen werden, ist völlig offen. Einige Marktteilnehmer warnen denn auch vor zu viel Optimismus und dass das Thema vielfach etwas auf die leichte Schulter genommen werde. Eine Eskalation des Streits könne die Aktienmärkte weltweit stark drücken und für ungemütliche Sommermonate sorgen, hieß es.

Im Konflikt mit Iran nach dem Abschuss einer US-Drohne hat US-Präsident Trump nicht nur weitere, nicht näher benannte Sanktionen angekündigt, die USA führten auch einen Cyberangriff auf iranische Computersysteme, dessen Erfolg von Iran freilich zurückgewiesen wird.

Am Ölmarkt tut sich wenig. Die Preise behaupten sich weitgehend auf den an den vergangenen Tagen erhöhten Niveaus, gestützt von einer möglichen Eskalation im Nahen Osten, die dann auch Folgen für das Ölangebot haben könnte - zumal nach dem Angriff auf zwei Tanker in der Straße von Hormus, für den die USA den Iran verantwortlich machen.

Konjunkturseitig stand lediglich der Chicago Fed National Acitivity Index auf dem Terminkalender. Er ist besser ausgefallen als prognostiziert.

Megadeal im Casinogeschäft bewegt Kurse

Caesars Entertainment schnellen um 15 Prozent nach oben, nachdem Eldorado Resorts die Übernahme des Wettbewerbers angekündigt hat. Der Zusammenschluss bringt einen der größten US-Casinobetreiber hervor und hat einen Wert von 8,58 Milliarden US-Dollar. Der Kurs des Käufers Eldorado kommt um rund 7 Prozent zurück.

Im Aktienhandel steht Alphabet im Fokus mit dem Fortgang der von den US-Wettbewerbsbehörden angekündigten Untersuchungen der Google-Mutter wegen des Verdachts des Machtmissbrauchs. In der Vorbörse zeigt sich die Alphabet-Aktie kaum bewegt. In Europa wurde das Unternehmen bereits zu Strafzahlungen verurteilt, hat dagegen aber Klage erhoben.

Facebook profitieren weiter von der Fantasie um die eigene Kryptowährung Libra, mit der Nutzer rund um die Welt künftig Zahlungen abwickeln können sollen. Mit dem durch den Libra wieder stark erhöhten Interesse an Kryptowährungen hat sich Bitcoin stark verteuert, zuletzt auf über 11.000 Dollar, verglichen mit weniger als 4.000 Dollar zu Beginn des Jahres.

Mit dem Libra gebe man Facebook praktisch eine Lizenz, Geld zu drucken, so ein Marktteilnehmer. Er verweist darauf, dass schon einige Unternehmen signalisiert hätten, die Libra zu akzeptieren. Facebook werden auf Nasdaq.com rund ein halbes Prozent höher gehandelt.

Für AMAG Pharmaceuticals geht es um gut 6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat von der US-Arzneimittelaufsicht grünes Licht für ein Präparat zur Behandlung verminderter Libido bei Frauen erhalten.

Anleihekurse steigen leicht

Im US-Anleihehandel ziehen die Kurse etwas an. Die Festverzinslichen dürften angesichts der Nachrichtenlage von ihrem Ruf als sichere Anlage in Krisenzeiten profitieren. Eher einen Bärendienst für die Zinssenkungshoffnungen hat derweil US-Präsident Donald Trump geleistet, indem er abermals über die US-Notenbank hergezogen ist.

Die Fed habe angesichts der niedrigen Inflation die Zinsen zu schnell angehoben und mit dem Abbau der Bilanz die Geldpolitik zusätzlich gestrafft, so Trump auf Twitter und weiter: "Die Fed weiß nicht, was sie tut". Die wiederholten Attacken des Präsidenten machen es den Notenbankern aber tendenziell schwerer, die Zinsen zu senken, ohne in den Ruch zu kommen, sich politischen Forderungen zu beugen.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,74 -1,3 1,76 54,3 5 Jahre 1,77 -1,3 1,78 -15,5 7 Jahre 1,89 -2,5 1,92 -35,6 10 Jahre 2,03 -2,8 2,06 -41,5 30 Jahre 2,55 -3,3 2,58 -51,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:00 Fr,17.23 % YTD EUR/USD 1,1390 +0,15% 1,1276 1,13 -0,6% EUR/JPY 122,30 +0,22% 121,33 121,8878 -2,7% EUR/CHF 1,1105 +0,05% 1,1154 1,1103 -1,3% EUR/GBP 0,8951 +0,26% 0,8881 0,89 -0,5% USD/JPY 107,38 +0,08% 107,59 107,6355 -2,1% GBP/USD 1,2728 -0,07% 1,2698 1,2695 -0,3% Bitcoin BTC/USD 10.860,00 -0,82% 9.298,75 9.838,50 +192,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,97 57,43 +0,9% 0,54 +21,8% Brent/ICE 65,31 65,20 +0,2% 0,11 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.405,97 1.399,49 +0,5% +6,48 +9,6% Silber (Spot) 15,33 15,34 -0,1% -0,02 -1,1% Platin (Spot) 814,68 809,50 +0,6% +5,18 +2,3% Kupfer-Future 2,70 2,70 -0,3% -0,01 +2,1%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.