Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Volkswirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 0,2%, nicht zuletzt aufgrund geringerer landwirtschaftlicher Produktion, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport". Damit drohe der Rückfall in die Rezession. Die Wachstumsschätzungen für 2019 hätten sich binnen drei Monaten von 2,5% auf rund 1,25% halbiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...