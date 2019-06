Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die deutsche Schauspielerin Marianne Sägebrecht ist mit Filmen wie "Zuckerbaby" (1985) oder "Der Rosenkrieg" (1989) international bekannt geworden. Sie wirkt bis heute in vielseitigen Produktionen mit und zeigt ihr Talent sowohl vor der Kamera, als auch auf der Kabarett-Bühne. In ihrem neuen Buch "Ich umarme den Tod mit meinem Leben" teilt sie Anekdoten und Weisheiten aus ihrer Vergangenheit. Im Gespräch mit "tina" (EVT 19.06.) erzählt die 73-Jährige, was sie am Alter so mag, warum sie sich nicht vor dem Sterben fürchtet und weshalb Frauen immer ein gutes Verhältnis zu dem Vater ihrer Kinder haben sollten.



Marianne Sägebrecht engagiert sich neben der Schauspielerei in einem Hospiz. Auch in ihrem neuen Buch spricht sie über den Tod, Angst hat sie keine: "Ich glaube, dass mein Lebensplan längst geschrieben ist. Der Tag, wo man kommt, und der Tag, wo man geht, stehen fest." Darauf ausgeruht hat sie sich nicht: "Du hast schon Entscheidungen zu treffen. Täglich! Ich könnte heute fünf Häuser in Los Angeles haben, hätte ich damals den Vertrag in Hollywood abgeschlossen. Aber ich habe mich lieber auf mein Leben konzentriert. Mein Zuhause, Familie." Für ihre Entscheidungen musste sie oft Kritik einstecken: "Viele sagen: ,Marianne, du hast sie nicht mehr alle', weil ich große Angebote abgelehnt habe." Auf die Frage, ob sie diese Entscheidungen jemals bereut hat, antwortet die Schauspielerin: "Nicht einmal!" Denn Marianne ist der Ansicht, dass man nichts bereuen sollte: "Alles im Leben ist für irgendetwas gut! Immer! Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn etwas endet, dient es unserer Entwicklung. Deshalb loslassen und mutig vorwärtsgehen, beschenkt mit den bis jetzt gemachten Erfahrungen!"



Marianne Sägebrecht lässt sich ihr fortgeschrittenes Alter keinesfalls anmerken und sagt zufrieden: "Das schöne im Alter ist, dass du noch Pläne hast, aber auch weißt: alles zu seiner Zeit." Auch in Sachen Liebe hat die 73-Jährige klare Ansichten: "Eine Umarmung ist zehnmal mehr wert als eine verunglückte Sexualität. Ich umarme viel und werde viel umarmt." Für einen Partner hat die Schauspielerin selten Platz: "Einen Partner, der mich aushält? Ich war jahrelang in der ganzen Welt mit Menschen, soll da einer hinterhertrotteln? Das geht doch gar nicht." Mit dem Vater ihrer Tochter hatte sie trotz Trennung ein freundschaftliches Verhältnis und appelliert an alle Mütter: "Ich sag' euch eins, ihr Frauen! Bitte heiligt den Erzeuger eurer Kinder! Das hat der liebe Gott so gewollt, und macht das den Kindern nicht kaputt."



Hinweis an die Redaktionen:



Die nächste tina 27/2019 ist ab dem 26. Juni im Handel erhältlich. Auszüge sind bei Nennung der Quelle "tina" zur Veröffentlichung frei.



Über tina



tina ist Qualitätsmarktführer der wöchentlichen Frauenzeitschriften für die Zielgruppe Frauen 40plus. Als Begründerin des Segmentes ist tina das Original im Weekly-Markt und positioniert sich seit 40 Jahren leistungsstark in Auflage (335.088 verk. Expl., IVW 2019/I) und Reichweite (2,56 Mio., MA 2019/I). Die hochwertige Optik und journalistische Exzellenz zieht sich durch alle redaktionellen Kernsäulen: Fashion & Beauty, Gesundheit & Wohlbefinden, Kochen & Backen - inszeniert durch aufwendig produzierte Themenstrecken. Durch ihr einzigartiges Zielgruppen-Know-how präsentiert tina jede Woche Themen von höchster Relevanz und Aktualität. Zur tina Markenwelt gehören tina Woman, tina Gesund & Fit, tina Koch- & Back-Ideen und tina Backen.



Über die Bauer Media Group



Die Die Bauer Media Group ist eines der weltweit erfolgreichsten Medienhäuser mit Produkten, die Tag für Tag Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Radiostationen und Online-Vergleichs-Portale bis hin zu Vertriebs- und Marketing-Dienstleistungen. Als Familienunternehmen in der sechsten Generation legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertes Handeln. Dies spiegelt sich auch in unserem immer vielfältiger werdenden Portfolio wider. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere 11.500 Mitarbeiter jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzahlen.



OTS: Bauer Media Group, tina newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43887 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43887.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Unternehmenskommunikation Anna Störmer T +49 40 30 19 10 74 anna.stoermer@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup