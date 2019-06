FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars will künftig Pkw auch in Ägypten fertigen. Dies soll gemeinsam mit einem lokalen Partner geschehen, wie das Unternehmen nach Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung (MoU) mit der ägyptischen Regierung mitteilte.

"Ägypten ist für Daimler seit vielen Jahren ein wichtiger Markt für Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge. Langfristig schaffen wir durch die strategische Zusammenarbeit beim Thema Mobilität vielfältige Potenziale für das Land und die Region", wird Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung, in der Mitteilung zitiert.

Angesichts des langfristigen Marktpotenzials seien Investitionen auch in einen Logistik-Hub in der Suez Canal Special Economic Zone sowie in ein Training Center denkbar, hieß es.

In Ägypten ist die Mercedes-Benz Egypt S.A.E., eine 100-prozentige Tochter der Daimler AG, der exklusive Vertriebspartner von Mercedes-Benz Cars für Mercedes-Benz Pkw und Ersatzteile. Das Händlernetzwerk bestehe derzeit aus autorisierten Vertriebs- und After-Sales-Unternehmen in Kairo, Gizeh, Alexandria und Hurghada.

June 24, 2019

