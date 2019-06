FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG hat Elke Frank mit Wirkung zum 1. August 2019 zum neuen Personalvorstand ernannt. Sie wird für alle Aspekte des Personalwesens verantwortlich sein, einschließlich Talentmanagement, Personalentwicklung und kulturelle Transformation im Zusammenhang mit der neuen Strategie, wie der Darmstädter Softwarekonzern mitteilte.

Mit Frank wird der Vorstand erstmalig um die Rolle des Personalvorstands erweitert. Damit will das Unternehmen die Rolle betonen, die der Personalbereich bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie der Software AG hat.

Mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung in HR-Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen, darunter bei der Daimler AG, Carl-Zeiss Vision, Microsoft und zuletzt der Deutschen Telekom, soll Frank dazu beitragen, eine vielfältige und aufgeschlossene Belegschaft aufzubauen. Seit vielen Jahren arbeitet sie eng mit Führungsteams zusammen, um ein kooperatives und offenes Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter und Führungskräfte Leistung erbringen und wachsen können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 10:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.