Die Analysten von Red Cloud sehen nach der Veröffentlichung einer Goldressource eine starke Unterbewertung bei der Aktie von Red Pine Exploration. Derweil nimmt das Unternehmen mit der historischen Cooper-Mine ein drittes Vorkommen auf seinem Wawa-Goldprojekt ins Visier.

Neue Ressourcenschätzung lockt Goldproduzenten

In der vergangenen Woche veröffentlichte Red Pine Exploration (0,045 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) eine zweite Ressourcenschätzung für sein Wawa-Goldprojekt in Ontario. Demnach kommt man bei dem Surluga-Vorkommen auf stolze 601.000 Unzen Gold mit hohen Graden von 5,4 g/t (siehe Tabelle unten und hier). Zusammen mit dem ebenfalls auf der Liegenschaft liegenden Vorkommen Minto Mine South sind es 701.000 Unzen Gold. Davon befindet sich etwa ein Drittel der Ressource bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated". Die Analysten von Red Cloud sehen nun ein deutlich größeres Potenzial für einen wirtschaftlichen Abbau (zum kompletten Report).

Hohe Goldgrade und gute Infrastruktur in Ontario

Die hohen Goldgrade und die Größe der beiden Vorkommen würden die Aufmerksamt der großen Produzenten auf sich ziehen, heißt es im Reasearch-Report. Zumal die gute Lage und Infrastruktur in Ontario für vergleichsweise niedrige Investitionskosten (Capex) sorge. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...