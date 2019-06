Die Lufthansa gibt sich mit einer neuen Dividendenpolitik mehr Spielraum für die Ausschüttungen kontinuierlicher Dividendenzahlungen an die Aktionäre.Wie der Konzern mitteilte, wird die Dividende künftig auf den um einmalige Gewinne und Verluste bereinigten Konzerngewinn abstellen statt auf das operative Ergebnis (EBIT). Die Lufthansa will in Zukunft 20 bis 40 Prozent dieses bereinigten Konzerngewinns ausschütten, die bisherige Politik sah die Ausschüttung von 10 bis 25 Prozent des EBIT ...

