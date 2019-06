London (ots/PRNewswire) - Eine neue Prognose für den

internationalen Schiffbaumarkt in den nächsten zehn Jahren hat das

Ziel Pekings, eine mächtige Hochseeflotte zu entwickeln, als

Haupttreiber für die Ausgaben für Überwasserschiffe und U-Boote bis

2029 in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum identifiziert.



Der im Mai dieses Jahres veröffentlichte Shephard Media's Naval

Vessels Market Report and Forecast 2019-2029 zeigt ein

Auftragsvolumen von 310,3 Milliarden Dollar durch das Pentagon und

269,5 Milliarden Dollar durch die pazifischen Nachbarn Chinas.

Matthew Smith, Shephards leitender Analyst, kommentierte diese Zahlen

wie folgt: "Trotz der Befürchtungen, dass die Volksrepublik zu den

USA aufschließen könnte, prognostizieren wir, dass das

Verteidigungsministerium im Prognosezeitraum immer noch mehr als

doppelt so viel für die Schiffsbeschaffung ausgeben wird wie China."



Der Bericht - der zweite in einer neuen Serie, die auch gepanzerte

Fahrzeuge und militärische unbemannte Systeme umfasst - liefert eine

detaillierte Analyse mit einem Umfang von 25.000 Wörtern über die

Marktentwicklung und die Wettbewerbsmöglichkeiten, aufgeschlüsselt

nach Regionen und Schiffsklassen. Er enthält über 40 Grafiken und

wird durch Unternehmensprofile führender Anbieter in diesem Bereich

ergänzt. Ergänzt wird diese Analyse durch ein umfangreiches

Datenpaket mit Prognosedaten zu über 450 Beschaffungsprogrammen und

-bedarfen weltweit.



Abgedeckte Regionen:

Nord Amerika

Asien-Pazifik

Europa

Mittlerer Osten

Mittel- / Südamerika

Afrika



Abgedeckte Schiffsklassen:

Flugzeugträger

Amphibien-Angriffsvehikel

Korvetten

Zerstörer

Schnellangriffsboote

Fregatten

LPDs

Minenjäger

OPVs

Tender

U-Boote



Dargestellte Unternehmen:

ASC

Austal

Damen Schelde

DSME

Fincantieri

Hyundai

Irving

Lockheed Martin

Marine Gruppe

Navantia

Thyssenkrupp



Shephard Media ist ein weltweit anerkannter Top-4-Verlag im

Verteidigungssektor, der seiner Leserschaft seit über 35 Jahren

branchenspezifische Einblicke gewährt.



Die Marktberichte werden von einem Team von Analysten und Experten

erstellt, die eine Kombination aus Open-Source-Forschung,

proprietärer Shephard Plus-Datenbank mit über 9.000 Luft-, Raumfahrt-

und Verteidigungssystemen und dem angesehenen, preisgekrönten

Journalismus des Unternehmens verwenden.



Weitere Informationen über Shephard und diese Reihe von Berichten

finden Sie auf unserer Website (https://www.shephardmedia.com/news/de

fence-notes/view-latest-market-forecasts/).



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923916/Shephard_Media_Nava

l_Report.jpg



Matthew Smith, Leitender Analyst, Shephard Media, Tel .

+44-(0)20-3179-2599, E-Mail matthew.s@shephardmedia.com



Originaltext: Shephard Media

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100068121

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100068121.rss2