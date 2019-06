Das chinesische Wirtschaftsministerium will Hersteller von Elektroauto-Batterien nicht mehr empfehlen. Eine entsprechende Liste werde auf Eis gelegt. Chance für deutsche Autobauer? Jetzt könnte sich eine günstige Gelegenheit für Batteriehersteller ergeben, auf dem lukrativen, chinesischen Riesenmarkt Fuß zu fassen: So will die chinesische Regierung keine Batterie-Lieferanten mehr explizit empfehlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...