Tests und Technologie von SpeeDx werden klinische Antibiotikastudien von GSK unterstützen

SpeeDx Pty. Ltd., ein Entwickler innovativer Lösungen für die Molekulardiagnose, hat eine Kooperationsvereinbarung mit GSK geschlossen. Unter dieser Vereinbarung liefert SpeeDx eine Kombination aus bereits vorhandenen Tests und individuellen Testentwicklungen zur Unterstützung bestimmter Antibiotikastudien und neuer Produktentwicklungen von GSK.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190624005452/de/

"SpeeDx has a demonstrated commitment to improve patient care, and our tests currently used in clinical practice are supporting Resistance Guided Therapy, positively impacting cure rates and helping to minimise the spread of antimicrobial resistant infections." Colin Denver, SpeeDx CEO. (Photo: Business Wire)