FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 21. Juni 2019 erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Bestand um 1,246 Milliarden Euro auf 2.558,148 (Vorwoche: 2.556,902) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 3,681 Milliarden Euro reduziert.

Ziel der EZB ist es, das APP-Portfolio bis auf weiteres konstant zu halten, nachdem es bis Ende 2018 monatlich um 15 Milliarden Euro vergrößert worden war. Allerdings haben die beteiligten nationalen Zentralbanken seit Jahresbeginn bis zu ein Jahr Zeit, die Erträge aus fällig werdenden Papieren wieder anzulegen. Damit soll unnötigen Marktverzerrungen vorgebeugt werden. Im Juni werden Papiere über 11,147 Milliarden Euro fällig. Das kann zu spürbaren Schwankungen der Anleihebestände führen.

Der Bestand an öffentlichen Anleihen erhöhte sich in der vergangenen Woche um 1,317 (Vorwoche: -3,351) Milliarden auf 2.092,364 (2.091,047) Milliarden Euro, der von Unternehmensanleihen kletterte um 0,057 (+0,068) Milliarden auf 177,915 (177,858) Milliarden Euro, jener an Covered Bonds stieg um 0,233 (-0,415) Milliarden auf 261,857 (261,624) Milliarden Euro und bei ABS ergab sich ein Rückgang um 0,361 (+0,017) Milliarden auf 26,012 (26,373) Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 10:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.