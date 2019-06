Wien (www.aktiencheck.de) - In ihrem jüngsten Länderbericht hat die Weltbank ihre Wachstumsprognose für Russland neuerlich gesenkt, auf 1,2% für 2019, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport". Dieselbe Korrektur um 0,3% habe sie allerdings auch für die gesamte Weltwirtschaft vorgenommen und ihre Erwartungen für Russlands Wachstum für 2020 und 2021 habe sie bei 1,8% belassen. ...

