Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dieses Meisterwerk sprengt die Grenzen jeder Vorstellungskraft: Am Mittwoch, den 17. Juli, startet die mit großer Spannung erwartete Live-Action-Fassung des Disney-Kultfilms "Der König der Löwen" in den deutschen Kinos. CinemaxX präsentiert das Remake des weltberühmten Zeichentrickklassikers in 2D, 3D sowie in ausgewählten Standorten in der Originalversion. Wer die wahrhaft königliche Live-Action-Fassung als einer der ersten sehen möchte, hat dazu in vielen CinemaxX Kinos bereits im Rahmen einer Mitternachtspreview die Gelegenheit. Die Tickets für die Mitternachtspreview (Nacht vom 16. auf den 17. Juli) sowie die gesamte erste Spielwoche gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/loewen und an den CinemaxX Ticketkassen.



Einfach nur spektakulär! "Der König der Löwen" kehrt als Live-Action-Fassung zurück auf die große Kinoleinwand. Knapp 15 Jahre nach dem Zeichentrick-Abenteuer kommt am 17. Juli der aufwändig produzierte Realfilm "Der König der Löwen" in die Kinos. Visionäre Technik und ein preisgekröntes Team erwecken die Tiere der afrikanischen Savanne zu völlig neuem Leben. Sowohl die tierischen Protagonisten als auch die beeindruckenden Landschaften sind atemberaubend fotorealistisch dargestellt. Wer besonders tief in das bildgewaltige Spektakel eintauchen möchte, der sollte sich die herzergreifende Geschichte rund das Löwenjunge Simba in MAXXIMUM 3D nicht entgehen lassen.



Alle "Der König der Löwen"-Fans haben ab sofort die Möglichkeit, sich schon jetzt unter www.cinemaxx.de/loewen und an den CinemaxX Kinokassen die Tickets für die Mitternachtspreview sowie die gesamte erste Spielwoche zu sichern.



Teilnehmende Standorte: Augsburg (+OV), Berlin, Bielefeld (+OV), Bremen (+OV), Dresden, Essen (+OV), Freiburg (+OV), Göttingen (+OV), Halle (+OV), Hamburg-Dammtor (+OV), Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek*, Hamm (+OV), Hannover (+OV), Heilbronn* (+OV), Kiel (+OV), Krefeld (+OV), Magdeburg (+OV), Mülheim, München (+OV), Offenbach, Oldenburg (+OV), Regensburg (+OV), Sindelfingen (+OV), Stuttgart-Liederhalle (+OV), Stuttgart-SI-Centrum* (+OV), Trier (+OV), Wolfsburg, Wuppertal (+OV) und Würzburg(+OV)



* zeigt keine Mitternachtspreview



OTS: CinemaxX Holdings GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9588.rss2



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Ingrid Breul-Husar 040/45068179 presse@cinemaxx.com