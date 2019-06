Köln/Gelsenkirchen (ots) - Erneut hat 1LIVE eine Sektorstadt in den Ausnahmezustand versetzt und ein Mega-Event veranstaltet. Bei 1LIVE 3 TAGE WACH! in Gelsenkirchen bekamen die Hörer*innen ein emo-tionales Highlight nach dem anderen. 1LIVE brachte von Freitag (21.6.) bis Sonntag (23.6.) volle Radiokonzerte, exklusive DJ-Sessions, lustige Comedy-Performances, starke Lesun-gen, mega Parties, viele Autogramme und lange Foto-Sessions für die Fans nach Gelsenkir-chen. Diejenigen, die für die heiß begehrten Shows ein Ticket ergattern konnten, waren Teil zahlreicher außergewöhnlicher Erlebnisse.



Einmal mehr hat Deutschlands erfolgreichstes junges Radioprogramm eine perfekte Auswahl aus abwechslungsreichen Künstlern und den dazu passenden Schauplätzen bewiesen: Wer sonst bringt Weltstar-DJs wie Robin Schulz für ein DJ-Set in die Spielerkabine von Schalke 04? Vielerorts waren die Gelsenkirchener Venues ausverkauft: darunter u.a. die DJ-Session von Alle Farben in den VIP-Bereichen der Arena auf Schalke, das exklusive Radiokonzert von Dermot Kennedy im Hans-Sachs-Haus, Comedy-Star Bülent Ceylan in der Kellerbar des Consol Theaters oder die Show von Gemischtes Hack im Schauburg Filmpalast. Die Fans von Nura rissen bei ihrem unglaublichen Radiokonzert die Kaue ab - Crowd Surfing der Rapperin in der Menge inklusive.



Künstler beeindruckt von 1LIVE 3 TAGE WACH!



Bevor es für die Künstler auf die Bühnen ging, wurden sie in der 1LIVE Sektor-Lounge am Heinrich-König-Platz in Empfang genommen, um sich den Fragen der Moderatoren zu stellen und ihre Fans zu begrüßen. Diese Geste ließ den Puls der partywütigen Hörer*innen deutlich höher schlagen. Aber auch die Künstler selbst zeigten sich sichtlich beeindruckt von der Ver-anstaltung. Lauv betrat die 1LIVE Sektor-Lounge als Erster und freute sich auf seinen Auftritt und die ungewöhnliche Location. Er sang zum ersten Mal in einer Kirche (Emmaus Altstadt-kirche).



Eine weitere Überraschung gab es am Sonntag von Jeremy Loops. Er absolvierte neben dem angekündigten Radiokonzert im Hans-Sachs-Haus on top eine exklusive Session auf der Aussichtsplattform des beeindruckenden Nordsternturms in rund 83 Metern Höhe. Die Tickets wurden ausschließlich von 1LIVE verlost.



Einziger Wermutstropfen: Das ausverkaufte Radiokonzert von Sam Fender musste aus Krankheitsgründen ausfallen.



"Gelsenkirchen ist eine offene, lebendige, fröhliche und feierwütige Stadt"



Ein rundum gelungener Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe, findet auch der stellvertreten-de Programmchef von 1LIVE, Uli Krapp: "Das ganze Team von 1LIVE ist begeistert davon, wie Gelsenkirchen uns empfangen hat. Im Vorfeld haben wir uns über die sehr gute Zusam-menarbeit mit der Stadt und dem S04 gefreut. Dadurch konnten wir außergewöhnliche Events wie zum Beispiel am Samstagabend die große Party im Umlauf der Arena auf Schal-ke gestalten. Während der drei Tage haben wir Gelsenkirchen als eine offene, lebendige, fröhliche und feierwütige Stadt erlebt. Es war uns eine große Freude, viel Zeit mit unseren Hörerinnen und Hörern zu verbringen und wir sind stolz darauf, Gelsenkirchen ein Toppro-gramm mit Weltstars wie Robin Schulz, der besten jungen deutschen Band 'Giant Rooks' und vielen anderen beeindruckenden Künstlern wie Bülent Ceylan geboten zu haben."



Seit 2000 übernimmt 1LIVE regelmäßig eine Stadt des Sendegebiets und bringt das Radi-oprogramm auf deren Bühnen. Neben Comedy, Lesungen und Partys sind die Highlights der Nacht exklusive Radiokonzerte. Es wird vor allem in kuscheligen Locations performt - über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Stolze 22 Mal hat "1LIVE Eine Nacht in..." bereits eine Hei-mat gefunden. In diesem Jahr fiel mit der erweiterten Veranstaltung "1LIVE 3 TAGE WACH!" die Wahl auf Gelsenkirchen.



Weitere Infos auf 1live.de #3TAGEWACH



