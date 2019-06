Der Euro hat am Montag im späten europäischen Handel weiter leicht unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Um 16.30 Uhr stand er bei 1,1387 Dollar und damit am selben Niveau wie heute Früh, als er bei 1,1386 Dollar gehandelt worden war.Am Nachmittag blieb es am Devisenmarkt ruhig. In den USA stand lediglich der Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...