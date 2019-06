BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stellt Gründern eine stärkere finanzielle Unterstützung in Aussicht. "Wir erweitern unsere Innovationsförderung und fördern künftig auch nichttechnische Innovationen, wie etwa Lern-Apps oder Fitness-Apps oder neue digitale Geschäftsmodelle", erklärte der CDU-Politiker laut einer Pressemitteilung seines Ministeriums.

"Es gibt viele kluge unternehmerische Ideen, die unsere Wirtschaft voranbringen, sei es in der Kultur- und Kreativwirtschaft, von Freiberuflern oder von kleinen Dienstleistungsunternehmen", so Altmaier. Auch diese Innovationen werde die Bundesregierung künftig fördern. Der Minister will am Montagabend auf einer Gründer-Veranstaltung gezielt junge Frauen ansprechen, um sie für eine Selbstständigkeit zu motivieren.

